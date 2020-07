El poder del pueblo

MÁS DE 2,6 MILLONES de gallegos (2,2 censados en Galicia y más de 463.000 de la diáspora) están hoy llamados a las urnas para cumplir con el sagrado ritual del voto y decidir el gobierno autonómico de la recuperación. Nadie puede decir que éstas sean unas elecciones normales. El covid lo ha cambiado todo y ha enrarecido también la campaña electoral de unos comicios que ya tuvieron que aplazarse una vez por culpa de una pandemia que a todos nos asusta. Pero el miedo al contagio no debería ser hoy una excusa para quedarse en casa. Las elecciones se han convocado en el mejor momento en que los expertos epidemiológicos consideraban que debía hacerse, y la Administración ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en cada uno de los 2.400 colegios electorales que abrirán hoy, incluidos los de la Mariña lucense. Ayer mismo, el Tribunal Supremo avaló la celebración de los comicios en esa comarca. Disipadas las dudas –hay quien piensa que alentadas por malicia en busca de un puñado de votos– el 12-J ha de ser, de nuevo, una fiesta de la democracia que no puede verse ensombrecida por una alta abstención. Votar no es obligatorio, pero es un derecho que excepto causas de fuerza mayor siempre debiera ejercerse, un gesto si acaso imprescindible para que nadie decida por nosotros en estos momentos excepcionales y de gran incertidumbre. Porque el veredicto que dicten hoy los gallegos marcará el futuro de Galicia con un gobierno, el que sea, que ineludiblemente deberá pilotar este

país durante los próximos cuatro años y asumir la ingente tarea de encarrilar la recuperación y la reconstrucción económica tras el hachazo propinado por la covid-19. Y devolvernos, si eso es posible, a la normalidad sin adjetivos. Salvo estrepitoso, monumental y hasta histórico fracaso de las encuestas electorales, los gallegos, siempre inteligentes, decidirán hoy entre dos opciones: si la nave sigue en manos del PP de Alberto Núñez Feijóo, o neto da señora Eladia que promete certidumbre, estabilidad y experiencia para los tiempos convulsos que nos esperan, o por el contrario optan por el cambio y entregan el mando a Gonzalo Caballlero, Ana Pontón y Antón Gómez-Reino en un gobierno multipartito que germinaría tras la sana competición de saber quién se pone al frente. La fortaleza de una u otra opción será, en cualquier caso, mayor si las urnas se llenan hoy de votos y los gallegos no renuncian a la más poderosa arma que tienen para caminar hacia la Galicia que sueñan. No es día hoy para quedarse en casa. Toca ir a votar, conquistar y dibujar el futuro.