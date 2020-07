El que no vota renuncia a su derecho a decidir

crece el miedo en españa a los rebrotes de contagios de covid-19, con las reuniones familiares en el punto de mira, y repuntan levemente los fallecidos y los infectados, mientras en Galicia el equipo que rastrea casos tropieza con problemas para hacer su trabajo, porque hay positivos que mienten para eludir los test PCR. No es este el escenario ideal para desarrollar la campaña electoral ni lo es para garantizar un alto porcentaje de participación en las urnas del 12-J, pero es el que es, el único posible, y haríamos bien, por una vez, en seguir los consejos de Pedro Sánchez, que en esto coinciden con los de Feijóo: de lo que se trata es de neutralizar el miedo, caldo de cultivo de la abstención. No oculta su preocupación el presidente de la Xunta porque muchos gallegos se queden en casa el próximo domingo, y porque una baja participación desvirtúe los resultados electorales. El inquilino de Monte Pío no pierde oportunidad de insistir en que las condiciones sanitarias para votar el 12-J son seguras, y de animar a los gallegos a que acudan a las urnas. Las elecciones son la gran fiesta de la democracia –nunca un tópico tuvo más sentido– y el voto es el principal instrumento de que disponemos los ciudadanos para que nuestra voluntad tenga reflejo exacto en el Parlamento y, consecuentemente, en el Gobierno. Si no acudimos a las urnas, no nos quejemos después de quienes legislan ni de cómo nos gobiernan. Estamos convencidos de que Galicia no se contagiara del abochornante espectáculo abstencionista que desvirtuó la segunda vuelta de los comicios municipales en Francia, y creemos que cuanta más gente acuda a votar, mayor legitimidad tendrán los resultados del 12-J. Por eso, nos parece oportuno alertar sobre los efectos tóxicos de la abstención en el corazón de la democracia, entendida históricamente como el gobierno de las mayorías. A la palmaria desafección ciudadana de la política, alimentada por la macedonia de populismos, ultranacionalismos y corrupción, se une ahora el pánico que recorre el planeta a lomos del coronavirus. En este caldo de cultivo chapotea el monstruo de la abstención. Renunciar a ejercer el derecho al voto no es un acto inocente: tiene consecuencias para el conjunto de la sociedad y todas son negativas. El que calla no otorga, en esto se equivoca el refranero; el que calla, el que no vota, renuncia a su derecho a decidir sobre su futuro, sobre el futuro de Galicia. Abstenerse el 12-J no puede ser una opción para quienes queremos vivir en democracia. Votemos libremente, votemos por quien mejor nos parezca, votemos con todas las garantías sanitarias, pero votemos.