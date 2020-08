El realismo de Carmen Pomar

educación ¿Sería bueno que, en la situación epidemiológica en la que nos encontramos, las clases del nuevo curso escolar no sobrepasasen los 15 alumnos? Por supuesto que sí. Ahora bien, ¿es posible? No. La conselleira de Educación, Carmen Pomar, optó ayer por el “realismo” para atajar las críticas de padres y profesores sobre el protocolo elaborado por la Xunta para combatir la covid y evitar contagios en el regreso a las aulas. No es fácil, ni envidiable, el papel de la conselleira, porque seguramente también a ella le gustaría mayor espacio físico en los colegios para hacer grupos de alumnos más reducidos. Claro que eso de nada valdría tampoco si no fuese acompañado de una buena tropa de profesores extra (más que la prevista, que la hay) que permitiese atender a clases con ratios más bajas. Pero los colegios son los que son. Y el presupuesto es el que es. La incertidumbre en la vuelta al cole es una evidencia. Por eso se agradece que Pomar hable claro de cuáles son las posibilidades reales para la organización del regreso a las aulas. Galicia ya tiene un protocolo y se ha adelantado, por ejemplo, en el uso obligatorio de la mascarilla en las clases para niños mayores de seis años. Pero todavía está pendiente de las decisiones que se tomen al alimón –si es que se toman– entre el Gobierno del Estado y las autonomías, liados ahora en una guerra de competencias que poco o nada interesa a la mayoría de padres.