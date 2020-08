Emergencia sanitaria y crisis económica van de la mano

SE HAN CUMPLIDO los malos presagios y el mes de julio ha sido fatal para el sector turístico. Al menos en la capital de Galicia, donde la ocupación hotelera se ha quedado por debajo del 30 % en un periodo en el cual la ciudad solía estar a tope de peregrinos y turistas. Eso sin contar que muchos establecimientos permanecen cerrados desde que se desató la pandemia. No son pocos los empresarios que al hacer las cuentas comprobaron que reabrir ocasionaría pérdidas con toda probabilidad. Por eso han preferido mantener a sus empleados en el ERTE y esperar a tiempos mejores. Que el turismo no levanta cabeza se puede palpar todos los días en la ciudad, sobre todo en el entorno de la Catedral, centro neurálgico de Compostela, donde el movimiento es fluido para una época del año en la que deberían darse los abarrotes. Aunque empieza a repuntar la llegada de peregrinos, la cifra, unos ochocientos cada jornada la pasada semana, no tiene nada que ver con la que se estaría manejando en un verano que es antesala del Año Santo. Un periodo estival para el que muchas familias ya habían hecho sus jugosas inversiones en negocios antes del coronavirus pensando en la frenética actividad del Camino. Todo se ha venido abajo, y ahora toda esperanza se deposita sobre una cura para la enfermedad que puso el mundo patas arriba; y también sobre la posible prórroga del periodo jubilar hasta 2022. Que el Aeropuerto de Rosalía de Castro se encuentre al 40 % de su actividad, según algunos de sus trabajadores, es otro signo de la debacle que ha causado la emergencia sanitaria. España está de nuevo en el ojo del huracán y ya son varios los países que han advertido a sus ciudadanos del riesgo que corren si viajan a la zona peninsular por el aumento de brotes. Como consecuencia de la situación sanitaria, la crisis económica.

BEATRIZ CASTRO/ Periodista