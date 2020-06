Encuestas que se testan en las urnas

análisis Las elecciones constituyen siempre una incógnita, pese a las encuestas previas, hasta que se abren las urnas el día de las votaciones. Pero, cuando hay absoluta unanimidad demoscópica, salvo excepciones sonoras como sucedió con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, los tiros no suelen ir descaminados sobre lo que acaba sucediendo en la realidad cuando se procede al recuento de papeletas la propia jornada electoral. Y en el caso de Galicia, con los sondeos apuntando de forma generalizada a una victoria del popular Alberto Núñez Feijóo el próximo 12 de julio, está interiorizado incluso en las formaciones políticas que deben armar la alternativa que sería una auténtica sorpresa que el PPdeG no conquistase el gobierno gallego por cuarta legislatura consecutiva. Es más, los estudios comparativos entre los datos que apuntaban las encuestas y lo que después realmente votaron los gallegos en las urnas en unas elecciones autonómicas no sólo apuntalan ese comportamiento, sino que reflejan que el tirón del líder conservador es más fuerte en las propias votaciones que en las encuestas. Según esos trabajos que establecen un paralelismo entre una y otra situación, desde el año 2009, pasando por 2012 y 2016, las encuestas otorgaron a Feijóo casi dos diputados menos que los que obtuvo en las urnas. El 12-J se verá si la historia se repite.