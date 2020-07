¿Escuchará por fin Pablo Casado a Feijóo?

QUIZÁS LA VICtoria de Feijóo y el fracaso de Iturgaiz en las urnas del 12-J no cuestionen el liderazgo de Pablo Casado –no compartimos en absoluto las lecturas apresuradísimas sobre un hoy más que improbable salto a Madrid del presidente gallego–, pero creemos que sí ponen en solfa su estrategia para atraer votantes. Feijóo y Casado, Casado y Feijóo, guardan las formas y miden sus palabras al milímetro, pero sus discursos difieren en el fondo tanto como sus maneras de hacer política. El gran timonel del centro-derecha gallego se plantó ayer en el comité ejecutivo nacional del PP embutido en el traje de la moderación, que tan bien le sienta y con el que ha blindado cuatro mayorías absolutas. “El PP tiene futuro si insistimos en nuestros principios, siendo un partido centrado y templado”, recetó. La respuesta del líder de la familia popular tiene miga y matices sobrados para dar alas a las especulaciones: “A nosotros nadie nos tiene que llevar a la moderación porque siempre hemos estado en ella, ni nos tienen que apartar tampoco del combate de la radicalidad”. La guinda no tiene desperdicio: “Prefiero perder votos a perder el alma”. ¡Ay, la estéril grandilocuencia de la honra sin barcos y blablablá! La lectura parece clara: Casado marca distancias –y marca territorio, de paso– tanto con Feijóo cuanto con importantes barones y dirigentes del principal partido de la oposición, que verían con muy buenos ojos una galleguización del discurso y de las estrategias, pero que por ahora tienen que esperar sentados. Las reticencias palmarias de la cúpula de la calle Génova a apurar el cáliz de la moderación pueden volverse en su contra y ralentizar la consecución de los objetivos que se tiene marcados. Más allá de que al PSOE y a sus altavoces mediáticos les interese poner la lupa en todo lo que separa al presidente del PP y al del PPdeG, hasta sus más acérrimos detractores reconocen que Feijóo cocina sus recetas con ingredientes que escasean en la despensa política: sentido común, templanza, estabilidad, lealtad institucional, gobernanza eficaz y tranquila. Si en estos momentos es la gran estrella se debe no solo a su récord en las urnas con mayoría absolutísima, sino a una hoja de ruta que suena bien en Galicia y en el resto de España. Cuando afea el “espectáculo de mediocridad” en el Congreso, lo hizo ayer sin medias tintas, conecta con lo que piensan millones de ciudadanos, y cuando avisa de que “solo uniendo el centro derecha el PP podrá ser opción de gobierno”, dice una de las verdades del barquero. ¿Le escuchará por fin Pablo Casado?