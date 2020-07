Feijóo se queda, por supuesto

para disgusto indisimulado de quienes la misma noche de su cuarta y arrolladora mayoría absolutísima se apresuraron a abrir el debate tramposo de su presunta marcha a Madrid –nos referimos a tertulianos feroces que retuercen la realidad a su antojo y conveniencia, pero también a políticos escasos de argumentos–, Feijóo refrendó ayer ante la cúpula del PPdeG lo que ya había dicho al filo de la medianoche del domingo: “No voy a poner por delante de Galicia nada ni a nadie”. Deberían bastar estas doce palabras si hubiese buenos entendedores, o si no hubiese tantas ganas de marear una perdiz que el inquilino de Monte Pío no tiene previsto cocinar a corto ni a medio plazo. Ir más allá es un riesgo en el siempre imprevisible mundo de la política. Sus palabras delante de la junta directiva de su partido deberían zanjar de una vez por todas un debate ficticio, que algunos porfían en mantener vivo ellos sabrán por qué. Esto es exactamente lo que dijo: “Me vuelvo a comprometer a cumplir y honrar mi palabra de servir a Galicia (...) Los gallegos no queremos ni tutelas ni tutías (...) La gente ha votado lo que le ha dado la gana, ha valorado a un candidato que no tiene más objetivo que servir a Galicia”. Si alguien es capaz de encontrar la más mínima tentación de dar el salto a la política estatal en la intervención de Feijóo, perfectamente medida tras haber digerido las emociones de su odisea electoral, merece el Nobel de Politología. Y por si alguna duda quedaba, que no debería, no tuvo empacho el líder popular en recordar ayer su controvertida renuncia a pelear por suceder a Mariano Rajoy al frente del PP: “Tuve que tomar una decisión complicada que en muchos lugares no fue compartida ni entendida. Hoy me doy cuenta de que fue la correcta”. Lo fue, sin lugar a dudas, si el apoyo abrumador de los gallegos significa algo. ¿Qué más tiene que decir y hacer para que en esos cenáculos donde se diseñan políticas de salón dejen de agitar el avispero de los rumores malévolos y sin fundamento? Feijóo se queda, por supuesto, lo que no significa que renuncie a su rol, ganado a pulso, de barón del centro-derecha con predicamento en toda España. Su primer aviso a Pedro Sánchez confirma que seguirá la hoja de ruta de la moderación, la prudencia y la colaboración –del sentidiño, en una palabra–, pero desde la reciprocidad: “Queremos un Gobierno que apoye y respete a Galicia”. Mejor haría la oposición en asumir que hay Feijóo para rato y en adecuar sus propuestas políticas a esa realidad. Si algo sobra aquí son las pataqueiradas.