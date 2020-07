Frente al covid, reformas económicas

no sorprende, pero asusta. La EPA del segundo trimestre aflora los peores datos de la serie histórica, resumidos en un primer titular impactante: la pandemia del covid-19 destruyó más de un millón de empleos en España durante el confinamiento. El desplome de la ocupación supera en más de trescientos mil los puestos de trabajo que se destruyeron en el primer trimestre de 2009, al comienzo de la Gran Recesión. El goteo de datos nos pone delante de un escenario más que preocupante. Aunque los ERTE amortiguan el impacto de esta brutal crisis sanitaria, la ocupación baja con fuerza hasta los 18,6 millones de trabajadores –todo lo que sea perder la cota de los veinte millones de cotizantes es un problema muy serio para la sostenibilidad del mercado laboral y del sistema público de pensiones– y sube el desempleo camino de los 3,5 millones de personas en busca de trabajo. A ellos hay que sumar casi un millón que se dieron de baja y no se apuntaron en las listas de las oficinas de empleo, por las restricciones de movilidad. En todas las grandes autonomías se dispara el paro: por encima del 12 % en Madrid y Cataluña, más del 16 % en la Comunitat Valenciana y hasta el 21 % en Andalucía. Galicia cerró el trimestre maldito con una sensación agridulce, entre las luces de una tasa de paro que ya está por debajo del 12 % y las sombras de la destrucción de 32.000 puestos de trabajo. En la peor primavera desde 2012, cuando Mariano Rajoy impuso manu militari su reforma laboral, casi 1,2 millones de hogares se quedaron con todos sus miembros en paro, tras aumentar en 74.900. Más madera para esta hoguera que amenaza con dejar muy debilitados los pilares de la economía: la tasa de paro juvenil escaló 6,6 puntos y roza el 40 %, y el 15 % del total de desempleados son menores de 25 años. La guinda de tan indigesto pastel es la alta tasa de temporalidad, que sigue por encima del 22 %, pese a que disminuyó casi tres puntos, y preocupa a Bruselas, que no disimula sus reproches a la tristemente famosa dualidad de nuestro mercado de trabajo, un problema al que ningún Gobierno ha conseguido encontrar solución en estos casi cuarenta últimos años. En resumen, el coronavirus hunde el tejido productivo, y ni los ERTE ni el cañón de liquidez aprobado por los Veintisiete, que inyectará 140.000 millones en la economía española, serán suficientes para evitar la desfeita. La lección que nos deja la EPA es clara como el agua: tenemos que prepararnos para hacer reformas que impulsen la recuperación. O eso, o el llanto y rechinar de dientes.