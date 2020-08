Frente al covid, un Parlamento sano

política Aunque felizmente no trascendió que ningún parlamentario autonómico esté contagiado de la covid-19, lo cierto es que la pandemia afectará, y mucho, a sus señorías en la sesión de constitución de la nueva Cámara que se celebra mañana. Un pleno inédito e inaudito en el Pazo do Hórreo en el que la tribuna de invitados estará vacía, unas mamparas dividirán los escaños para reducir el contacto a la mínima expresión, los diputados tendrán que llevar mascarilla, la prensa verá lo que allí suceda a través de una pantalla y no se producirán las típicas escenas de besos, abrazos y corrillos en los pasillos. Será un acto extraño, condicionado por la enfermedad, pero con el que la institución demostrará que está muy sana, poniendo de nuevo en marcha la maquinaria de la democracia y el autogobierno tras los comicios del 12 de julio. Unas elecciones que también tuvieron que celebrarse bajo medidas excepcionales, pero que fueron un éxito y sirvieron para despejar el horizonte de cara a los próximos 4 años. Arranca una nueva Legislatura, la XI, con un hemiciclo parcelado y menos grupos. Una nueva normalidad en la que no faltarán las polémicas y los choques de antaño, pero con un objetivo común para todos: trabajar desde el principio para que aunque todo cambie, la defensa de Galicia y de los gallegos a través de las instituciones siga igual de saludable.