Galicia no baja la guardia

declina poco a poco el verano terrible del coronavirus. Los zarpazos de la pandemia vuelven a condicionar nuestras vidas, mientras Gobierno central y autonomías se movilizan para contener el avance de un virus que ha cambiado mucho desde la primera ola: ahora tiene menor letalidad –se ha desplomado un 96 % durante la nueva normalidad, afortunadamente–, contagia más a los jóvenes –que se resisten a darse por enterados de que no son inmunes, desgraciadamente–, ha descendido el porcentaje de infectados que necesitan hospitalización –se detectan muchos asintomáticos y los casos son menos graves– y el impacto varía mucho de unas comunidades a otras –Aragón es la unica que aumenta su tasa de positivos tras la desescalada, con Galicia, Canarias y Asturias en el top tres de las que tienen menor incidencia–. No significan estas mutaciones que el covid-19 haya dejado de ser una amenaza letal ante la que hay que rearmarse sin demora. Quizás porque se queda corto el pacto sanitario unánime de las once medidas acordadas por Sanidad con las autonomías –hay que arreglar el desastre de la gestión de datos, hay que organizar el teletrabajo, hay que contratar rastreadores, hay que hacer muchos más test PCR–, el conselleiro Vázquez Almuiña solicitó ayer mismo al Gobierno central que reforme las medidas legislativas de lucha contra la pandemia. Galicia no solo no baja la guardia, sino que sigue un paso por delante y ahora propone establecer cordones sanitarios para frenar el repunte de contagios, o incluso restringir el derecho de reunión. Es un escenario delicado porque hay que procurar el equilibrio entre el blindaje de la salud pública a costa de medidas invasivas, y el respeto a las libertades individuales y colectivas que distinguen a las sociedades democráticas. Subraya el titular de Sanidade en su carta al ministro Salvador Illa que de lo que se trata, precisamente, es de dar seguridad jurídica a la hoja de ruta necesaria para volver a aplanar la curva de casos, que ahora mismo amenaza con estresar el sistema hospitalario. Nos parece sensata la apuesta de la Xunta por la coordinación para evitar tensiones como las habidas durante el confinamiento, y lamentos en un otoño que huele a complicado. Compartimos la sugerencia de habilitar herramientas legislativas que permitan ese escudo jurídico que pide Almuiña y que, de paso, eviten tener que abusar del estado de alarma, un mecanismo que debe ser de uso excepcional. Bienvenidas sean propuestas como las de la Xunta para no caer en la tentación del confinamiento masivo. Arruinaría a España.