Guantes y mascarillas por el suelo

EL ALCALDE de Santiago ha vuelto a repetir que la Policía Local no puede dedicarse a vigilar a los cien mil habitantes de la ciudad y a los turistas que nos visitan –pocos, pero en alza– para ver si cumplen o no con las medidas sanitarias establecidas para evitar nuevos contagios y que, por lo tanto, debe primar la responsabilidad individual. Es decir, que todos deberíamos ponernos las mascarillas en los lugares cerrados –esa norma sigue sin regir, curiosamente, en los aviones– y en todos aquellos sitios donde no es posible mantener dos metros de distancia con otras personas. Sánchez Bugallo indicó, a mayores, que las personas sensatas deberían dar a conocer las conductas poco responsables de quienes se saltan a la torera todas las normas, aunque con esas recomendaciones corremos el peligro de dar alas a los chirriantes vigías voluntarios de las buenas prácticas ciudadanas, que ahora han bajado de los balcones a las calles para controlar y apercibir a quienes no llevan mascarilla incluso en lugares que no es obligatorio ponérsela. Mejor estarían dichos centinelas, sin duda, vigilando a los desaprensivos que se preocupan mucho por su salud y muy poco por la de los demás, y menos aún por la limpieza de las calles y locales. Nos referimos a las numerosas personas que usan guantes desechables para entrar en los supermercados y luego, en vez de tirarlos en una papelera, los abandona en el carro de la compra (parece que se ha convertido en una especie de moda), y también a los puercos que tiran al suelo las mascarillas desechables, que se ven cada vez en mayor número empapelando las rúas. La policía no puede ir detrás de todos cuantos incumplen las normas, es verdad, pero sí deberían empezar a multar con dureza a quienes han tomado por costumbre arrojar los guantes y las mascarillas donde les viene en gana. Los coviguarros no tienen cabida en nuestra ciudad.

BEATRIZ CASTRO/Periodista