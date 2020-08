¿Habrá que volver al confinamiento?

covid. Las consecuencias de meter a todo un país en casa para contener al coronavirus, como se hizo en marzo con la declaración de un estado de alarma muy reforzado, son tan devastadoras desde el punto de vista social y económico que parece difícil que una medida así pueda volver a repetirse. Un confinamiento brutal que todavía colea en forma de paro, ERTE, cierres y falta de iniciativa mercantil que ojalá no haya que retomar. Pero ojo, porque la situación generada por la covid-19 empieza a complicarse otra vez en serio. En solo diez días, Galicia duplicó el número de positivos, por no hablar de lo que pasa en Cataluña, Aragón, Madrid o el País Vasco. La Xunta, en previsión de lo que se venía encima, hace tiempo que tomó medidas como obligar el uso de mascarillas, acabar con el botellón o activar el registro de visitantes, pero al final todo depende de la responsabilidad individual. Y por como se pone la cosa, cualquier relajación de las medidas de prevención, como el distanciamiento social o el lavado de manos es simplemente una irresponsabilidad. El Lehendakari Íñigo Urkullu pone incluso el “toque de queda” como ejemplo de medida a tomar contra la enfermedad y el propio Fernando Simón dejaba caer ayer que para frenar la expansión “haremos lo que haga falta”. ¿Habrá que encerrarse de nuevo? A día de hoy, parece que no hay que descartar nada.