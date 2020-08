Hay vida más allá de la política

parlamento A menos de una semana de que se constituya la nueva Cámara gallega tras las elecciones del 12 J, nunca está de más recordar –a los diputados que repiten y a las 35 caras nuevas que tendrá el Pazo do Hórreo en la XI Legislatura–, que más allá de la política en activo también hay vida. Porque si bien es cierto que pueden darse casos en los que, a cuenta de repetir en las listas, uno puede tener la ilusión de que el escaño es eterno, los caminos del Señor son inescrutables... y conviene guardarse un plan B bajo la manga para evitar futuros disgustos. Que se lo digan al rupturismo, que de ocupar 14 asientos se quedó en cero. Unos resultados imprevisibles que dejaron en fuera de juego a importantes cabezas de cartel, algunos de ellos con relevantes funciones dentro del hemiciclo, que asumen ahora el difícil reto de reinventarse. El paso de una actividad muy absorbente y de gran repercusión mediática y social a otros cometidos más sigilosos y posiblemente más pausados, no siempre es fácil de sobrellevar. Por suerte, Galicia dispone de una asociación formada por exseñorías que por encima de intereses partidarios permite a quienes forman parte de ella no sólo seguir poniendo en valor la institución a través de las charlas sino también dar testimonio de que al margen de la tribuna de oradores también se puede ser útil. Un proceso que debe hacerse con total naturalidad.