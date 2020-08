Héroes modernos que no se rinden a la covid y emprenden en Galicia

SON TRES ejemplos que merecen todo nuestro reconocimiento, una muestra de todas aquellas personas que no dan su brazo a torcer y, en el peor de los escenarios, en plena pandemia, no se rinden y emprenden. Como hizo Esther Castro cuando, tras no cejar en su empeño, en su sueño, culminó el arduo proceso burocrático, las obras y la dotación y abrió su óptica en Vilalba, Que Ves. O en Sobrado dos Monxes Alejandro Sánchez, que no se rindió e inauguró su O Abeiro da Loba, espectacular albergue al pie del Camino y en plena naturaleza. En el mismo municipio coruñes también abrió sus puertas la pensión Vía Sacra, donde Gelines Méndez lucha por darles un porvenir a sus hijos en el rural. A ellos y a innumerables gallegos que crean empleo y riqueza, desearles la mejor de las suertes y aplaudir su esfuerzo. No será en vano.