Impulsar el desarrollo industrial, todo un reto

SANTIAGO Sin duda este es un momento delicado, económicamente hablando, para toda Europa. En España la situación es peor que la media, y el plus de resistencia que en muchos momentos ha demostrado Galicia tendrá que esforzarse en esta ocasión para salvar con cierta dignidad esta crisis. En el caso de la capital gallega hay algunas condiciones que invitan a un moderado optimismo. Es cierto que el peso del sector servicios puede resultar un lastre, y ahí están las últimas cifras de desempleo. Pero la otra cara de la moneda es una potencialidad empresarial que hasta ahora no se ha querido o podido explotar al cien por cien. Santiago tiene unos polígonos de primer nivel con dotaciones del siglo XXI, en una ubicación estratégica y a tiro de piedra de un aeropuerto internacional y de una autopista. Lo que cualquiera querría para instalar una empresa. Pero a menudo no es suficiente con tener las dotaciones y abrir las puertas a los inversores. Hay que proponer ideas y facilitarles el trabajo, buscar polos menos explotados y potenciarlos. Por ahí van los tiros del polígono Biotech que ahora, con el impulso y el dinero públicos y el trabajo y la capacidad del talento privado, quiere desarrollarse. A Sionlla y Costa Vella forman un conglomerado empresarial y comercial de primer nivel. Pero hay que arrastrar a la industria para que aproveche las famosas sinergias y explote las condiciones de ambas áreas. Se dice que una situación de crisis puede reconvertirse en una gran oportunidad, y seguramente este será el caso. Que el talento de los jóvenes mejor formados no se escape a otros países y que se junte con inversores dispuestos a arriesgar. Y con políticos valientes y visionarios que tengan clara la necesidad de apostar por las mejores ubicaciones. Compostela está preparada para afrontar mejor que nadie el futuro.

BEATRIZ CASTRO/Periodista