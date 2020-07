La Catalunya de Torra, la Galicia de Feijóo

el mismo día en el que el influyente Cercle d’Economia se mostró muy crítico con la delicada situación de Catalunya, “cautiva de una parálisis política que tiene consecuencias en múltiples dimensiones de la vida del país”, el presidente de la Xunta exponía su hoja de ruta en la cumbre de la Asociación Galega da Empresa Familiar: “Queremos una Galicia que crezca con solidez y con una economía fiable, que sea capaz de planificar, emprendedora, que combine innovación con tradición, que busque la máxima calidad, que sea competitiva y con capacidad exportadora, y que sea socialmente responsable”. Ante estas dos realidades tan distantes, no descubrimos nada nuevo si decimos que no se parecen en nada la Catalunya crispada de Quim Torra y la Galicia estable de Feijóo. Es impensable que aquí los empresarios le reclamen a la Xunta lo que el Cercle le exige a la Generalitat: “Debe abandonar las luchas internas y poner en marcha una política económica dialogante, realista y previsible”. Los deberes que nadie aborda en una autonomía vampirizada por el secesionismo, con la convivencia incendiada, son los que Feijóo hace con diligencia y con premio en las urnas, elección tras elección. Por ejemplo, a la empresa familiar le garantiza que tendrá un papel protagonista en la reactivación del tejido productivo de la comunidad. Por ejemplo, confirma que la anticipación, que tan buenos resultados le dio durante el estado de alarma, seguirá siendo la herramienta clave en la guerra contra la pandemia del coronavirus y en el proceso de reconstrucción, tanto económico cuanto social. De lo que se trata –olfatea bien el inquilino de Monte Pío– es de buscar soluciones con rapidez y agilidad para que el impacto de los problemas sea el menor posible. La gestión que el Gobierno gallego ha hecho de una pandemia inesperada y brutal ha brillado no solo en el ámbito sanitario –durante el confinamiento, en la desescalada y ahora, cuando media España está pendiente de los rebrotes–, sino también en la economía, con el aplazamiento de impuestos, la agilización del pago a proveedores, la línea de créditos para pymes y autónomos, la creación de un fondo para proyectos estratégicos, y el impulso de las energías renovables y el sector forestal. En pocas palabras, mientras el desafío secesionista carcome los pilares de la sociedad y la economía en una Catalunya que se hunde en el desgobierno, Galicia construye un futuro con estabilidad y gobernanza.