La ‘desfeita’ del ingreso mínimo vital

una cosa es gobernar y otra diametralmente distinta, posturear. Se gobierna cuando se aprueba el ingreso mínimo vital para levantar un muro frente al avance de la desigualdad, por ejemplo, y cuando se consigue el apoyo abrumador del Congreso, donde salió adelante sin ningún voto en contra. Se posturea cuando el vicepresidente Pablo Iglesias presume de políticas sociales, pero la Seguridad Social admite que solamente ha analizado el 19 % de las solicitudes para el IMV y que ha concedido la prestación a 80.000 hogares. El evidente atasco en la tramitación –se han presentado unas 750.000 peticiones– no lo ha denunciado el PP, tampoco Vox, sino los dos grandes sindicatos y la Asociación Víctimas del Paro. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, no se muerde la lengua y denuncia una gestión caótica, un retraso inhumano y un problema insoportable. Algo de razón debe tener el líder sindical cuando la cifra de solicitudes aprobadas de oficio para el IMV está por encima de las 74.000, lo que significa que las realmente tramitadas por la Seguridad Social en estos dos meses y medio escasos son menos de 100 por día. Sospechamos que este atasco tiene causas más profundas que los defectos de forma en muchos de los expedientes, disculpa de mal pagador a la que se aferra el ministerio. Conceder menos de 5.000 prestaciones, desde que el 15 de junio se abrió el plazo de solicitud, tiene muy poco de buena gobernanza y mucho de postureo sonrojante. Pide paciencia el ministro Escrivá y que esperemos al “balance exhaustivo” de la gestión del ingreso mínimo vital, que él mismo hará a finales de septiembre. Lo dramático es que, para cientos de miles de familias, sobrevivir otro mes es poco menos que misión imposible. En cuanto a su promesa de que la prestación se concederá desde el 1 de junio, la retrata Pepe Álvarez con ironía: “Como si se pudiera comer con carácter retroactivo”. Porque exactamente de eso, de comer, se trata para miles y miles de españoles. Y con las cosas de comer nunca se debe jugar. Entendemos que la concesión del IMV lleve aparejada una burocracia estricta de requisitos y filtros, pero creemos que la Seguridad Social debería haber previsto el escenario y reforzado los medios humanos para evitar este colapso sangrante. Cuando Iglesias se apresuró a capitalizar la paternidad de la medida, en mayo, dijo: “Es verdad que yo he tenido que meter mucha prisa, pero hay mucha gente que no podía esperar. Podemos estar orgullosos”. Ahora que (casi) toda esa gente sigue esperando, el socio de Pedro Sánchez ha enmudecido. Quizás porque nadie en el Gobierno de la nación puede estar orgulloso de esta pequeña gran desfeita.