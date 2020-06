La perdiz de Alcoa no da para más mareos

podemos seguir mareando la perdiz ad infinitum, pero en la desfeita de Alcoa lo que dicta el sentido común es atenernos a la advertencia ingeniosa del torero Guerrita –lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible– y actuar en consecuencia. La de este martes pasado se nos anunció como la cumbre definitiva para saber de una vez por todas si la multinacional estadounidense del aluminio daba marcha atrás al cierre por las bravas de su planta de San Cibrao, o si se avenía a negociar alguna salida razonable, como mal menor. Pasó lo que pasó en esta crónica de una muerte anunciada: EL CORREO tituló ayer que Alcoa ya no oculta sus cartas y deja claro que quiere irse de San Cibrao. En puridad, estaba claro desde el minuto uno. Las preguntas, ahora, son si los americanos van a marcharse de rositas y con los millones de ayudas oficiales en el peto, si el Gobierno de Pedro Sánchez será capaz de articular una hoja de ruta alternativa y viable, y si la Xunta de Feijóo va a arrimar el hombro hasta donde sus competencias lo permiten. Vayamos por partes. Alcoa tiene una estrategia corporativa en la que no entra San Cibrao, como no entraron antes las plantas de Avilés y A Coruña. A estas alturas, todos sabemos que el problema no está en el precio de la energía, una vez que el Ministerio de Industria ha puesto encima de la mesa de negociación –¿tarde?– un plan industrial a diez años que incluye una rebaja del 50 % en el coste del megavatio, que es justamente una de las reclamaciones de Xunta, trabajadores y empresa. Igual de claro está que los retrasos del Ejecutivo central en la aprobación del estatuto electrointensivo, que prometió hace año y medio y con el que sigue dando tumbos, no ayudan a despejar los obstáculos y echan para atrás a empresarios que podrían coger el relevo de Alcoa en A Mariña luguesa. Nos parecen razonables, en este escenario, las peticiones del conselleiro Francisco Conde de que Industria publique ya en el BOE la convocatoria de la puja de interrumpibilidad para el segundo semestre, y de que se concreten las compensaciones por emisiones de CO2. Es de justicia recordar, además, que hace semanas el inquilino de Monte Pío activó las alarmas, trasladó a Sánchez su preocupación por la que se nos venía encima con Alcoa y pidió no marear más una perdiz que no da para seguir enredando. Asoma en Galicia el monstruo de la crisis industrial, y llegó la hora de las soluciones. Estamos seguros de que aparecerán solo si hay unidad de acción.