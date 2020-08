La vuelta a las aulas, innegociable

quizás despejen la incertidumbre que asfixia al planeta esas vacunas que están más cerca de fabricarse –China acaba de patentar una rápida, fácil de preparar, segura y sometida a examen científico, no como la rusa–, pero mientras tanto toca enfrentarse a los problemas que plantea el coronavirus, en pleno apogeo en medio mundo y con repuntes preocupantes en la mayoría de países que habían logrado aplanar la curva de contagios. En esta convivencia forzosa con el covid-19, quizás los dos retos principales sean sacar a la economía de la uci –“la española no puede permitirse otro confinamiento”, advierte sin medias tintas Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE– y garantizar que habrá curso escolar con la máxima normalidad posible. A medida que se aproxima septiembre y crecen los rebrotes, aumenta también el miedo entre profesores, padres y alumnos. La petición del conselleiro Vázquez Almuiña de un protocolo básico estatal para la vuelta a las aulas, escenifica la razonable preocupación de un sector que es pilar imprescindible del Estado de Bienestar, no lo olvidemos, y que ha sufrido con especial intensidad el impacto de la pandemia. En Galicia, la Consellería de Educación tiene listo un protocolo que tal vez necesite retoques vitsto lo visto, pero la magnitud de la crisis exige ese marco de mínimos común que sugiere el titular de Sanidade. Lo cierto es que los mensajes de tranquilidad de la ministra Isabel Celaá no han calado en la opinión pública: docentes y ampas se movilizan para reclamar más medios y para reducir la ratio de alumnos por clase, y hasta algunas familias amenazan con dejar a sus hijos en casa. De la misma manera que es impensable volver a confinar la economía, resulta imprescindible recuperar las clases presenciales y hacerlo con todas las garantías, para evitar que las aulas se conviertan en centrifugadoras de propagación del virus. Entendemos que es el momento de tomar nota de lo que están haciendo países como Alemania y Finlandia. La nueva normalidad en la enseñanza apunta a grupos con menos alumnos, clases en semanas o días alternos a partir de la ESO, franjas horarias, uso de la mascarilla, ventilación permanente de los espacios educativos, higiene estricta de los escolares y grupos burbuja fijos para que, en caso de infección, la cuarentena solo afecte a los alumnos de ese aula. Tómense todas estas precauciones y más, si menester fuese, pero el regreso a los colegios debe ser tan innegociable como el compromiso de profesores y familias con la educación de calidad. Lo contrario nos avergonzaría como sociedad.