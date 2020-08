Malpica mantén viva a súa memoria histórica e a das súas xentes

DIVULGADOR O título Aquela xente digna do libro que o profesor e escritor malpicán Héctor Pose presentou o venres na súa vila natal define tamén o que foi un acto de dignidade, no que familares, veciños, representantes políticos e da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica renderon unha merecida homenaxe a tres veciños da vila mariñeira que foron deportados aos campos de concentración de Mauthausen. Un pobo que fai memoria e que non olvida o que os seus veciños, como outros milleiros de homes e mulleres, sufriron por mor da intolerancia, véndose obrigados a fuxir cara o exilio, sen apenas poder despedirse das súas familias e que, en moitos casos, nunca regresaron ás súas casas. A súa loita segue presente na memoria dos malpicáns e recollida nunha publicación que debe servir para coñecer, aprender e non olvidar.