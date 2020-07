Marcelo Luján, un gran premio para un gran premiado

MAGISTRAL Marcelo Luján ganó ayer el premio más importante de relato breve en castellano que existe en el mundo: el Ribera del Duero. No es el primer premio para Luján, ni será el último. Hace unos años se había hecho con el Dashiell Hammett. Este argentino de 47 años, de madre gallega (su madre se apellida Otero), nos regala toda su inmensa calidad literaria en su formato favorito, aquel que bebe, como cuenta en la entrevista que publicamos hoy, de la tradición rioplatense, de la ‘atención cortazariana’, etc. Luján no habla de relatos, sino de cuentos. Esa es la palabra que le gusta. Un cuento es un mecanismo de relojería y él, en el libro premiado (La Claridad) logra poner en marcha engranajes perfectos. Con su estilo de frase corta, su gusto por lo inquietante, sus comentarios anticipatorios que nos anuncian la presencia de un mal invisible. Un maestro, Luján.