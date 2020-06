Mercadillos, asignatura pendiente

EL PEQUEÑO comercio, tanto el de Santiago como el de casi todas las ciudades, ya lo estaba pasando muy mal desde mucho antes de que se declarase la pandemia y el desembarco del covid ha puesto a muchos negocios contra las cuerdas. Por lo tanto, cualquier iniciativa que se ponga en marcha a partir de ahora para impulsarlo debería ser bienvenida, como ha ocurrido con Prima20, que acaba de arrancar con bastante fuerza gracias, entre otros factores, a la presencia de artesanos, pulpeiras y artistas en la calle. Los proyectos de este tipo no deberían ser flor de un día y, de hecho, tanto el Ayuntamiento de Compostela como los comerciantes y la hostelería deberían empezar ya a trabajar cuanto antes en la organización de varias ferias similares en cuanto el verano llegue a su fin. Y aunque las navidades quedan aún muy lejos, este año sería el ideal para montar un gran mercadillo que anime a los negocios de todo tipo a sacar sus productos a la calle, desde flores a libros, pasando por artesanía, ropa original, vinos, gastronomía y objetos de todo tipo que animen las ventas de cara a Reyes. Por alguna extraña razón, la capital gallega nunca ha contado con un mercadillo navideño en condiciones –funcionan de maravilla y dan mucha vida a infinidad de ciudades– y para colmo algunas ferias que arrastraban a mucha gente, como la medieval, fueron desapareciendo del mapa sin que nadie sepa muy bien por qué. La razón fundamental puede radicar en que eran empresarios foráneos los que montaban sus tenderetes y hacían negocio en Compostela, pero la solución no está en vetar dichos mercados, sino en que los negocios de aquí se conviertan en protagonistas de su organización y de las ganancias. Sí, las navidades quedan lejos, pero alguien debería empezar a pensar en montar algo original y atractivo. Luego, no nos quejemos si los consumidores se largan a otros lares.

BEATRIZ CASTRO/Periodista