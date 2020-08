Movilizados frente al coronavirus

a medida que se disparan los contagios en España, un bastante más cada día, coge cuerpo la pregunta del millón: ¿decretará el Gobierno de Pedro Sánchez otra estado de alarma con confinamiento drástico? Lo que hemos aprendido desde que el coronavirus entró en nuestras vidas cual elefante en cacharrería, y dolorosamente, nos anima a aventurar que las medidas para combatir la pandemia se endurecerán hasta donde sea necesario, ya se está haciendo, pero que no habrá reclusión generalizada, salvo catástrofe sanitaria, porque regresar al escenario de la primavera le daría la estocada de muerte a la economía, con todas las terribles consecuencias asociadas. El pacto del ministro de Sanidad con las comunidades autónomas, ayer, va precisamente en esa línea, tras el aumento de casos de covid-19 estos días. Con la prohibición de fumar en los espacios públicos si no hay distancia de seguridad, toda España se suma a la medida pionera de la Xunta, con la que Feijóo ha vuelto a demostrar que en esta crisis va siempre un paso por delante. A mayores, se cierran los locales de ocio nocturno, se veta el botellón y se acorta a la una de la madrugada el horario de cierre de bares y restaurantes. Son las más impactantes de las once medidas y tres recomendaciones aprobadas por unanimidad para hacer frente al avance del letal virus. La cumbre sanitaria de ayer confirma dos cosas: que la situación vuelve a complicarse peligrosamente, y que los gobiernos no van a esperar de brazos cruzados al impacto de una segunda oleada en otoño. Todo lo que está ocurriendo en este verano sobresaltado nos lleva a un escenario de pérdida de control sobre la evolución del coronavirus. El diario británico The Telegraph ha preguntado por qué España se ha metido en tamaño berenjenal, y los expertos han contestado apuntando a dos causas principales, que no únicas, para explicar el repunte de infectados: primera, el éxito en el control de la pandemia por el estricto confinamiento produjo una falsa sensación de victoria y seguridad; segunda, la desescalada se llevó a cabo de prisa y corriendo para intentar salvar la insalvable temporada turística. Sumémosle la debilidad del sistema sanitario, la escasez de rastreadores y la relajación en reuniones familiares y fiestas en discotecas, y tendremos casi todos los ingredientes del caldo de cultivo que fortalece al covid-19. La buena noticia es que los gobernantes se lo están tomando en serio. Pare cerrar el círculo, es el momento de extremar la responsabilidad individual de cada quien. Y el imprescindible sentidiño.