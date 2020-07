No está España para mociones de censura

estábamos pendientes del toma y daca entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, a propósito de los rebrotes del covid-19 y su impacto devastador en la economía, y de repente apareció Santiago Abascal para lo que en la vieja normalidad se conocía como chupar cámara. El líder ultra anunció que Vox presentará en septiembre una moción de censura contra el inquilino de La Moncloa, porque “no queda más remedio” (sic), y presionó al PP para evitar que “España caiga en la ruina, la muerte y la opresión” (sic). Por fortuna, el principal partido de la oposición tiene claro que el país no está para esos juegos frívolos, y se desmarcó desde el minuto uno de la oferta-trampa: “No cuenten con nosotros para maniobras de distracción que refuercen al PSOE”. Lo que hizo Abascal ayer fue quitarse la última careta: a él y a su partido lo que les importa es desgastar al presidente y a su Gobierno de coalición con Unidas Podemos, con razón o sin ella, antes que arrimar el hombro y tender puentes de diálogo para buscar soluciones desde la unidad a la crisis sanitaria, al desplome del empleo y a esta nueva recesión de la economía. En pocas palabras, a Vox le importa España solo de boquilla y supedita a sus intereses partidistas, bien se ve, la grave situación provocada por la pandemia. Abascal lanzó su órdago, que huele a farol de mal jugador de mus, justo cuando Sánchez acababa de emplazar a la oposición a llegar a acuerdos siguiendo la estela del gran pacto en la UE, entre gobiernos tan distintos cuan distantes, para el imprescindible fondo de reconstrucción. El gobernantes socialista dejó dos mensajes: el primero, que no se va a repetir el viacrucis de recortes que empezó en 2008 con el derrumbe de Lehman Brothers, porque esta vez Europa tira de recetas keynesianas, se ha fabricado un cañón de liquidez de 750.000 millones de euros y actúa unida, aunque sea a trancas y barrancas; el segundo, que debemos esforzarnos al máximo por entendernos, porque “si España quiere, España puede”. Lamentablemente, ya sabemos quién no quiere, quién se baja del barco antes de empezar la difícil travesía. A Santiago Abascal y a Vox no les suena a nada el interés general, lo suyo es el odio ciego que transforma a los rivales políticos en enemigos a quienes les gustaría borrar de la faz del planeta. Nos tranquiliza, insistimos, que el PP tire de sentido de Estado y no haya mordido el anzuelo de una moción de censura trampa, un postureo que nada arreglará. Vivimos tiempos de dificultades extremas, de los que solo podremos salir unidos.