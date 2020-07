¡No olvidemos la lección, por favor!

ahora que ya sabemos que de esta terrorífica pandemia no vamos a salir mejores como sociedad, salvo honrosas excepciones individuales; ahora que los grandes valores –la solidaridad, el respeto, el diálogo, la lealtad...– siguen del rincón en el ángulo oscuro; ahora que se disparan las alertas sobre el monstruo de la desigualdad, sobre el avance de la exclusión; ahora, en fin, es cuando deberíamos tomarnos muy en serio las palabras de Felipe VI, ayer, en el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus. Advirtió el rey en su discurso de que hemos contraído –los españoles, los europeos, el mundo entero, decimos– la obligación moral y el deber cívico de reconocer a una generación arrasada por el covid, de recordar la dignidad de los fallecidos y de preservar e impulsar los valores que fundamentan nuestra convivencia. Bajo esas premisas, lo que toca es dar ejemplo de civismo, de madurez, de resistencia, de compromiso con los demás. Imbuidos de buenismo, tendemos a presumir de responsabilidad, de determinación frente a la adversidad, de espíritu de superación –lo hizo el rey, y lo interpretamos como una manera de poner buena cara al mal tiempo que nos toca soportar y al peor que se nos viene encima–, pero lo que vemos en lo social apunta a relajación en el cumplimiento de las normas sanitarias y lo que vemos en lo económico huele a sálvese quien pueda. Es cierto que el homenaje de Estado nos reconcilia con nosotros mismos: dolor y compasión son los dos sentimientos que lo sobrevolaron. También hubo hueco en el discurso de Felipe VI para reconocer y aplaudir la entrega de los colectivos que lucharon contra el virus en primera línea con entrega, valentía, solidaridad, generosidad y ejemplaridad. Ellos salvaron miles de vidas y sostuvieron el pulso de España durante los meses durísimos del confinamiento. Necesitamos ahora mirar hacia adelante y estar a la altura de los retos que tenemos que afrontar para superar la crisis. Si de verdad queremos salir de esta mejores y más fuertes, solo lo conseguiremos –tiene razón el rey– desde el respeto, la unidad y el entendimiento. Y, por supuesto, dotando de medios y profesionales a la sanidad pública. Ojalá que no quede en el olvido la pregunta de Aroa López, jefa de enfermeras del hospital Vall d’Hebrón, en el emotivo acto en la explanada del Palacio Real: “¿Quién cuidará de nosotros si la persona que nos cuida no puede hacerlo?”. No olvidemos, por favor, una lección por la que todavía estamos pagado un precio altísimo y dolorosísimo.