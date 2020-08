Otra rectificación y ya van...

municipios Una vez más, y ya van demasiadas desde que es presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se apunta al dicho de que “rectificar es de sabios”. En esta ocasión empujado por la enérgica reacción de los ayuntamientos al acuerdo entre Hacienda y la FEMP, que rompe el tradicional consenso del municipalismo. Un pacto que abre la puerta a que el Ejecutivo, por la vía del aquí mando yo, disponga de los 15.000 millones de superávit que tienen los concellos y que en cuestión de días pasó de venderse como “hito histórico” a la posibilidad de irse directamente a la papelera para sustituirse por otro con mayor nivel de apoyo. Así lo deslizó ayer el inquilino de La Moncloa tras despachar con el rey Felipe VI asegurando, ahora, que tiene la mano tendida para hablar con los ayuntamientos y grupos parlamentarios de cara a acercar posturas que hagan posible su eventual convalidación en el Congreso de los Diputados. Una pena que no se haya actuado antes de esta manera, sabiendo que un PSOE con sólo 120 escaños de los 350 que hay en el hemiciclo no está en condiciones de aplicar el rodillo como si tuviera mayoría absoluta con un trágala incendiario cuyas consecuencias es evidente que no se midieron bien. Ahora, pase lo que pase, la Federación de Municipios y Provincias quedará herida. Una brecha de recelos y desconfianza que, al revés que el acuerdo, tiene difícil vuelta atrás.