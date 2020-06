¿Para cuándo un plan de ‘rebrote’?

pandemia Ya son dos, en A Mariña y O Barbanza, los rebrotes de la covid-19 en Galicia desde que se levantó el estado de alarma, mientras los nuevos casos en el conjunto de España se multiplican por todas las comunidades. Y una vez más, como ya pasó en marzo, parece que estamos abocados a la improvisación y a cruzar los dedos para que la cosa no vaya a más. Después de miles de muertos en los últimos tres meses, en los que la sanidad llegó a estar colapsada en territorios como Madrid, ver a cientos de personas entrando en España por el aeropuerto de Barajas sin pasar más control que rellenar un formulario y una toma de temperatura que no es fiable al cien por cien y que ya se sabe de antemano que es imposible que detecte a los asintomáticos genera mucha incertidumbre, por no decir temor. Después de las dramáticas escenas de personas que mueren solas sin que ni siquiera sus familiares hayan podido despedirlas y de haber soportado el confinamiento más duro del mundo, con los recortes de libertades que supuso para doblegar la pandemia y el hundimiento de la economía generado, ¿a qué estamos esperando para ponernos manos a la obra y establecer mecanismos para frenar una segunda ola de contagios que será demoledora? ¿Donde está el plan del Gobierno ante los rebrotes que Galicia lleva reclamando semanas? Que alguien responda.