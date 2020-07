Pirómanos que se van de rositas

EN GALICIA, con los pirómanos parece pasar lo mismo que con los okupas, los pintamonas del espray, los vándalos del mobiliario urbano y otros colectivos que hacen un inmenso daño a la sociedad y que nunca acaban pagando de una forma rotunda por el daño real cometido. Las leyes al respecto son tan laxas, o los jueces las aplican con tanta benevolencia, que rara vez algún vándalo de estas características recibe una condena ejemplar. Como mucho, una pequeña multa y/o realizar trabajos sociales a favor de la comunidad para reponer el daño causado, aunque entre la teoría y la práctica media un abismo. Claro, que tampoco deberíamos extrañarnos de tal cosa en un país donde delincuentes de altos vuelos, como los sediciosos que en Cataluña atentaron contra el orden constitucional, salen prácticamente en libertad a los pocos meses de permanecer en prisión pese a haber sido castigados a pasar muchos años a la sombra (hasta 13). ¿Qué penas podemos esperar entonces para un pirómano si su acción no ha provocado la pérdida de vidas humanas? Sobre este particular, Compostela ha sufrido en los últimos días varios incendios muy virulentos que, además de arrasar con muchas hectáreas de vegetación, han puesto en grave peligro la integridad de varias casas y fincas privadas. Todos los indicios apuntan a que los fuegos no han sido fortuitos, sino provocados por individuos a los que el bien común les importa un comino y a que, a buen seguro, saben que si son descubiertos (algo muy improbable) se irán prácticamente de rositas debido a un sinfín de circunstancias eximentes o atenuantes que en este tipo de casos suelen funcionar muy bien. ¿Resultado? Los pirómanos, perturbados o no, seguirán actuando a sus anchas. Es lo que hay, y en vez de lamentarnos deberíamos exigir más contundencia en los castigos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista