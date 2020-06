Poner mascarillas y quitar máscaras

ACABAMOS de estrenar la llamada nueva normalidad y ahora es momento de celebrar que los turistas empiezan a llegar, que los aeropuertos cobran vida y que nadie estará vigilando si salimos o entramos de nuestras casas o cogemos el coche para desplazarnos a donde nos plazca. Pese a todo, la sociedad en general tendrá que hacer, cuanto antes, un balance serio de todo lo que ha pasado en los últimos tres meses y dejarlo todo escrito, para la posteridad, en un informe en el que infinidad de mandatarios públicos, organismos e instituciones de todo tipo tendrían que salir, si somos medianamente objetivos, muy mal parados. Resulta chocante al cien por cien, por ejemplo, que hayamos estrenado el levantamiento del estado de alarma tapados hasta casi los ojos con unas mascarillas que en marzo y abril, cuando el virus estaba haciendo estragos, solo se recomendaban entre el personal sanitario. Eso es lo que aseguraba la propia Organización Mundial de la Salud, cuyo papel en esta pandemia no ha estado, por mucho que intentemos negarlo, a la altura de las circunstancias. Solo hay que recordar que sus directivos se empeñaron en todo momento, hasta que la realidad les estalló en la cara, en frenar el supuesto alarmismo practicado por quienes aconsejaban tomar medidas muy duras para frenar una ola de contagios que en febrero ya estaba haciendo estragos en China. La falta de anticipación y de criterio demostrados por los guardianes mundiales de la salud debería preocuparnos, y mucho, a todos, porque se supone que esa laxitud llevó a muchos gobiernos, incluidos el de España, a actuar con la relajación ya conocida. Sobre este particular, ¿de verdad no resulta indignante que el Consejo de Seguridad Nacional (el nuestro) estuviera totalmente en la inopia solo diez antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma y obligase a millones de ciudadanos a no salir de casa? Pues así fue. El 4 de marzo, el máximo órgano asesor del presidente en materia de seguridad nacional aprobó un informe que situaba el riesgo de que España sufriera una pandemia como el más improbable de los 15 que contempla la estrategia de actuación urgente, solo por delante de la proliferación de armas de destrucción masiva. En ese momento, por cierto, la OMS todavía no había calificado el coronavirus como pandemia y la sociedad en general pensaba que el covid era como una gripe que se pasaba metiéndote un par de días en la cama. Todo esto son realidades en las que tendremos que reflexionar. De momento, disfrutemos del verano con mascarilla. Ya habrá tiempo de sacar la máscara a quienes siempre la llevan puesta.