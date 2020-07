Por mil festas da palabra desde a Insua dos poetas

identidade Dende un pequeno recuncho deste grande mundo un poeta namorado das palabras e da súa terra loita día a día por divulgar a lingua e a cultura galegas. Este lugar e a Insua dous Poetas e quen ó move e Luis González Tosar. Todos os anos organiza unha orixinal Festa da Palabra que xa chegou a súa doceava edición. Onte xunto a Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense, presentou os actos desta celebración, que estará chea de poesía, música e nostalxia coa homenaxe a revista Nos e a os homes que formaron parte da xeración do mesmo nome. Sempre hai que recoñecer a quen loita por ter vivas as verbas galegas, neste caso o mérito e grande, porque co que fai axuda a engrandecer Ourense e dende alí a toda Galicia. Aplaudimos a Tosar e animámolo a continuar con esta encomiable labor.