Precaución con el radar de schrödinger

velocidad El tema de las sanciones de tráfico es sin duda uno de los más impopulares para la ciudadanía. Si en cuestiones de Hacienda se puede conseguir convencer a la población de que el dinero recaudado es necesario para sacar adelante toda una serie de servicios y equipamientos públicos, lo de las multas no escapa de la imagen de afán recaudatorio e incluso a algunos los retrotrae a los tiempos de los salteadores de caminos. Pero tristemente está claro que los consejos, cuando andan el volante y el pedal por el medio, no suelen cumplirse por las buenas, ni siquiera estando la vida en juego, y solo el miedo a un daño económico de pronóstico reservado suele hacer efecto. La puesta en marcha de un nuevo radar en la capital de Galicia no va a dejar contento a casi nadie, por más que se argumente, con toda la razón del mundo, que la rúa do Restollal, por muchos carriles que tenga es una vía urbana por la que cruzan muchos peatones, o que el carril de acceso a la SC-20 desde la rotonda en superficie de Conxo presenta serios problemas para la integridad de vehículos y conductores. Los ciudadanos lo considerarán una máquina tragaperras, y la oposición una posible arma arrojadiza para clamar contra la avaricia gubernamental. Eso sí, si preguntamos si se considera que una reducción de la velocidad disminuiría el índice de accidentes, la respuesta sería siempre afirmativa, y no por estadística, sino por demostración empírica. La realidad es que a partir de hoy toca levantar el pie en la SC-20 y también en O Restollal, porque vamos a contar con el radar de schrödinger, que puede que esté en un sitio o en otro, pero si está vamos a enterarnos. Así que por lo que le pueda pasar al bolsillo, pero sobre todo por la seguridad vial, mejor no andarse con apuestas y hacer caso a las señales.

Beatriz Castro. Periodista.