Recuperar el tiempo perdido en la capital gallega

REURBANIZACIÓN Una ciudad precisa un mantenimiento continuo, una inversión permanente para que no decaiga en calles destrozadas, falta de servicios y problemas para todos los que viven en ella. Se trata de una obviedad que a menudo se olvida. Cuatro años de gestión de Compostela Aberta, con un porcentaje ridículo de cumplimiento de presupuestos, han demostrado que no está de más recordarlo. La anterior legislatura fue un lastre en muchos sentidos para la capital gallega. Entre otros motivos porque se perdieron cuatro años de ese mantenimiento. El actual grupo de Gobierno va a comenzar obras en Vite, en la rúa Carlos Maside. Como tantas otras, acentuado más aún en esta rúa, precisa una puesta a punto en canalizaciones y servicios. Concheiros, punto clave del Camino en la ciudad, es la siguiente en esa larga lista de necesidades reurbanizadoras. Asumimos que en ningún momento todo estará en perfecto estado de revista, porque no existen las concentraciones urbanas de cuento de hadas. Pero sí es exigible que un Gobierno tenga la necesaria capacidad de gestión, de esfuerzo y de trabajo diario, para ejecutar las partidas presupuestarias. Durante años se aprobaban proyectos en Pleno que nunca veían la luz, como una especie de promesa incumplida. Y no siempre es por falta de dinero, o porque las prioridades, como en estos momentos, apunten más a servicios sociales y atenciones básicas de personas que lo están pasando realmente mal. La falta de capacidad, de ganas o de tiempo de trabajo está detrás de muchos incumplimientos. Una administración municipal puede ser un elefante al que queremos trasladar en el maletero de un Panda. Pero si hay un grupo de gobierno con programa, las ideas claras e intención de ejecutarlas habremos ganado mucho. Ahora tenemos que recuperar cuatro años...