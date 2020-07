Revisión de daños después del 12-J

balance A falta de completar el escrutinio con el voto emigrante, si es que al final llega, los partidos que conformaban la oposición en Galicia hacen balance de los daños que dejó en sus chasis el 12 -J. A excepción del Bloque, que se revitaliza tras triplicar su presencia en el Pazo do Hórreo, tanto PSdeG como Galicia en Común están de acuerdo en que el diseño que presentaron el pasado domingo necesita un restyling. La pírrica subida de los socialistas, que concurrían con un candidato nuevo y con poca experiencia en la Cámara, no deja contentos a los del puño y la rosa, que no rentabilizaron las ventajas de tener el Gobierno de Pedro Sánchez a su favor, la descomposición del espacio que ocupaban las mareas y el posible desgaste de los populares tras casi 12 años en el poder. Falta conexión con los votantes y se impone, según Gonzalo Caballero, dar un giro hacia la moderación y el galleguismo que les permita pescar en los caladeros del PP y el nacionalismo de cara a 2024. Y que decir de los Antón Gómez-Reino, Martiño Noriega y compañía, que tras dilapidar un capital de 14 asientos llegan a la conclusión de que lo mejor que pueden hacer es dar un paso atrás y dejar paso a otro que pilote la supervivencia de un proyecto hoy por hoy muy tocado. Chapa, pintura y también mecánica van a hacer falta en la izquierda si en cuatro años quieren cambiar el decorado.