Saldar una deuda pendiente desde hace años

zona rural El período de confinamiento ha servido para poner en valor las residencias en la zona rural. Cuando no era posible salir del domicilio y aumentaba el teletrabajo, se empezó a pensar en las muchas ventajas que ofrece residir en estos espacios abiertos, donde era más agradable permanecer recluido. El problema, y en Santiago lo saben bien quienes residen en la periferia, es que estas ventajas vienen acompañadas por toda una serie de inconvenientes que pueden convertir la supuesta vida idílica en un auténtico calvario. La carencia de algunos servicios básicos, y no solo relacionados con las nuevas tecnologías, sino algo tan fundamental como el agua y el saneamiento, los transportes públicos, o los servicios de limpieza, son un problema estructural de muchas de estos auténticos pulmones de la ciudad. Conseguir acabar con esta brecha requiere no solo una inversión importante, sino también una voluntad política decidida. En Santiago todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento cerraron el pasado año un pacto por el rural con el objetivo de iniciar ya una ampliación de servicios que evite que en el municipio haya ciudadanos de distintas categorías. De la misma forma que en las últimas semanas se ha iniciado el despliegue de fibra óptica en el casco histórico, para tratar de romper la brecha digital que separa a los vecinos de la almendra del resto del casco urbano, es preciso también que la equiparación se extienda asimismo al rural. Es difícil, porque la dispersión de la población es mucho mayor, pero hora va siendo de que se sienten las bases, porque es una operación de largo calado, y cuanto más se retrase su puesta en marcha, mayores serán tanto las carencias como las dificultades, por no hablar de los incrementos de costes.