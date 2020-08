¿Salvar concellos o transfuguismo?

moción de censura. ¿Golpe de timón por el bien del municipio o un reprobable caso de transfuguismo político? Esta es la pregunta que se hacen vecinos y partidos cada vez que se plantea una moción de censura en un ayuntamiento avalada por concejales o exconcejales de alguno de los grupos que en su día apoyaron la investidura. El último ejemplo lo encontramos ayer en el Concello de Viana do Bolo, en Ourense, donde el PP y dos exediles socialistas que pasaron al grupo de no adscritos pactaron dejar sin bastón de mando al nacionalista Secundino Fernández. Como en todos estos casos, la reacción de los perjudicados, BNG y PSOE, pasa por criticar lo que consideran una maniobra “que no busca más que satisfacer ambiciones personales por encima de las siglas, las ideas y la voluntad de los vecinos”. No faltan tampoco insinuaciones de traición, corrupción y de degradación de la democracia. Nada que ver con la explicación del PP, que habla de un nuevo proyecto para la “regeneración política y social” entre críticas de desgobierno, falta de transparencia y de diálogo. Dos argumentos que son la noche y el día, pero ante los que objetivamente es muy difícil determinar quien tiene razón. Llegados este punto, hay que plantearse: ¿Es lícito usar el mecanismo de la moción de censura? ¿En qué casos? ¿Por qué motivos? Pónganse de acuerdo entre todos, por favor.