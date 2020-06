“Sánchez, escoita, o aluminio loita”

METAL. No quedan ya tantas plantas que fabriquen aluminio primario en Europa. Por el momento y a pesar de las crisis financieras, energéticas y ahora sanitarias, la única ibérica en activo, pese a sus horas bajas, se mantiene en San Cibrao, municipio de Cervo, A Mariña de Lugo. No ha sido fácil que llegase hasta aquí. Tampoco nada barato. A vuelapluma, en la última docena de años transcurridos habrían sido cerca de mil cien millones de euros –37 millones en los dos últimos ejercicios, más frugales en subvenciones– los que permitieron que Alcoa siguiese manteniendo sus cubas en activo. Pero ahora toca trabajar para que la estadounidense no cumpla su estrategia y acaba con este foco de producción de aluminio primario, que aunque nos parezca un raro metal no férrico, es el tercer elemento más común en la naturaleza, tras el silicio y el oxígeno. Con alta resistencia a la corrosión y baja densidad, es imprescindible en la ingeniería de materiales, desde para levantar edificios a hacer coches ligeros a la par que resistentes. ¿Por qué renunciar en estos momentos de crisis al privilegio que puede suponer contar con esta planta en el futuro? Nacionalizar, intervenir, facultar una energía asequible... el aluminio gallego va a reivindicar en las calles poder seguir existiendo, en San Cibrao y también en Agrela, A Coruña. Se van a hacer notar: luchan por la supervivencia.