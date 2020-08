acuerdo de la femp. Fiel a su forma de ser y de ejercer la política, el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, hace un perfecto retrato sin pelos en la lengua de los peligros de un acuerdo, el suscrito por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Hacienda, que está condenado al fracaso desde su mismo nacimiento. El también líder provincial de los populares no se calla (ni piensa hacerlo) y denuncia lo que considera un atropello intolerable a las administraciones más cercanas al ciudadano que, amparado únicamente por los socialistas –y no todos– tiene al resto de los grupos en contra. Una oposición con la que será imposible de convalidar en el Congreso, a no ser que se modifique sustancialmente previa negociación, algo que hasta ahora no hubo. El pacto, aprobado en el seno de la FEMP por el voto de calidad de Abel Caballero y que abre la puerta a que Pedro Sánchez pueda disponer del superávit de los ayuntamientos, no sólo no conlleva “ni una sola ventaja”, sino que, aún encima, rompe el consenso histórico del municipalismo, al que deja secuelas posiblemente irreparables. En una democracia plena y consolidada como la española, el diálogo frente a la imposición y el “aquí mando yo” es, o debería ser, el único camino posible, más aún para tomar decisiones de este calado. Se puede decir más alto, no más claro.