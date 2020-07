Seguridad ante la cita con las urnas

debate El rebrote del coronavirus como el que estos días afecta a la comarca lucense de A Mariña era esperable en ese o en cualquier otro punto, al igual que sucede en otras latitudes del mundo y en otras comunidades autónomas de España. Nos es nada que no estuviese contemplado en los planes de las autoridades. Pero, en Galicia la característica diferencial del episodio radica en que la comunidad está inmersa en un proceso electoral y la limitación que implica para los afectados la situación generó en los partidos de la oposición dudas sobre los procedimientos a la hora de que los votantes puedan acercarse a las urnas. La Xunta Electoral de Galicia dejó claro ayer de quien es responsabilidad del proceso: el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Y el propio mandatario gallego envió a la sociedad un mensaje de tranquilidad con la certeza de que la jornada electoral del 12 de julio no se alterará. Según la Xunta, la situación epidemiológica de Galicia sigue siendo estable y además están adoptadas todas las medidas para garantizar la seguridad en todos los colegios. Por tanto, a juicio de los conservadores, la oposición sólo está jugando a meter miedo. Sea como fuere y como siempre sucede cuando hay dos posturas en liza no queda más que apelar a la máxima responsabilidad de las instituciones para despejar cualquier duda también legítima de quienes recelan.