NUEVO GOBIERNO No sabemos todavía si Galicia se acompasará, una vez más –o viceversa– con País Vasco a la hora de fijar la sesión de investidura del Gobierno salido de las urnas del pasado 12-J. Allí Íñigo Urkullu la estableció para el próximo 3 de septiembre, aquí en nuestra comunidad la idea era que fuese a finales de este mismo mes. Será más pronto que tarde. El caso es que los conselleiros, aunque como Alberto Núñez Feijóo, actúan en funciones, lo cierto es que tras una mayoría absoluta más absoluta, si cabe, lo hacen más refrendados que nunca. Nuestro compañero versado en la política popular realiza su apuesta, y se la juega, todo o nada, a que, con tres legislaturas ya sobre la mesa, el inquilino de Monte Pío no es demasiado amigo de relevar a quien lo está haciendo bien, más allá de retoques estéticos o los forzados cuando disgregó departamentos que había concentrado previamente, como los de Medio Rural y Mar; el de Medio Ambiente e Vivenda e Infraestruturas; o la eclosión el de Política Social. ¿Reforzará la cúpula de su Gobierno con una vicepresidencia más económica? ¿Alumbrará o modificará alguna consellería para readaptarlas a la nueva normalidad que nos deja la covid-19? Seguro que alguna sorpresa nos dará el de Os Peares, pero no contemos con una revolución. Persona ante todo práctica, pensará aquello de “si funciona... ¿por qué cambiarlo?”.