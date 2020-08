Sigue en el punto de mira el reto de los cien mil

SANTIAGO Durante algunos años fue casi una obsesión. Desde el Ayuntamiento se pusieron todos los medios para superar el ansiado reto de los cien mil habitantes. Hablamos del final del siglo pasado, cuando esa frontera venía acompañada por una inyección económica, un premio que posteriormente se suprimió. Entre esos medios, no obstante, faltaban algunos fundamentales, como la agilización de licencias o la recalificación de terrenos. La capital gallega tenía y tiene superficie de sobra, pero no estaba disponible y los constructores huyeron hacia municipios limítrofes. No solo era más barato, sino mucho más rápido. Claro, evidentemente eso supuso que en muchos casos esas urbanizaciones fueran ocupadas por compostelanos, muchos de ellos jóvenes en busca de una primera residencia. Es la eterna dicotomía entre ordenar el crecimiento, y frenar así la construcción, o tirar para adelante y dar barra libre. En todo caso, y al margen de los problemas más que evidentes para diseñar y hacer realidad una nueva urbanización en Compostela, esta ciudad tiene algunas particularidades. Si miramos alrededor, en nuestro propio ambiente, comprobaremos que un porcentaje muy alto de los que aquí viven no están empadronados. La cifra real de residentes tiene poco que ver con las estadísticas oficiales, mucho más que en otras ciudades gallegas. Con todo, aunque ya no exista la zanahoria de ese plus financiero al superar los cien mil habitantes sigue siendo una cuenta pendiente. Casi por orgullo de ciudad. Estamos hablando de la capital, pero la quinta de Galicia en población, y eso no cuadra. Uno de los retos pendientes en el pazo de Raxoi es compatibilizar un crecimiento ordenado (con todos los servicios, no como se hizo en muchos casos en municipios limítrofes) con el desarrollo de un enorme potencial: el que tiene Santiago.