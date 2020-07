rescate. No está de brazos cruzados el Gobierno gallego con la crisis industrial que tiene a Alcoa contra las cuerdas, y a toda una comarca en pie de guerra. Feijóo desafía al Ejecutivo central a nacionalizar la factoría de San Cibrao –“que lo haga ya, mañana y no pasado”–, y le reclama buscar soluciones y dejar de marear la perdiz. Ayer dio otro paso más, al plantearle a Pedro Sánchez que use el recién creado fondo para empresas estratégicas y rescate temporalmente la emblemática planta de aluminio que vertebra la economía de A Mariña luguesa. Afina el inquilino de Monte Pío una hoja de ruta posible y, tras reunirse en Santiago con el comité de empresa de Alcoa San Cibrao, apoya una intervención del Estado hasta que haya una tarifa energética que garantice la viabilidad de la factoría. No se trata de que la Xunta quiera sacarse el problema de encima, sino de que las dificultades de Alcoa no son industriales, son de que no tiene una tarifa energética competitiva y estable. Y esa es una competencia exclusiva del Gobierno de la nación. El compromiso del inquilino de Monte Pío es real: se concreta en la declaración del sector electrointensivo como estratégico para la economía gallega, y en considerar proyecto empresarial prioritario cualquier tipo de fuente energética para Alcoa. En este escenario, le toca a Sánchez mover ficha con urgencia.