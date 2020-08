Su suerte será

investidura Galicia y el País Vasco llevan haciendo coincidir sus elecciones desde 2009. Más de una década durante la cual la comunidad sólo conoce un ganador en las urnas, Alberto Núñez Feijóo. No le fue mal al de Os Peares en todas esas convocatorias, en las que revalidó mayoría absoluta una vez tras otra, la última incluso incrementando el apoyo cosechado con respecto a 2016. Cierto es que los gallegos no votan al candidato del charrán –o al menos no es el único motivo probable– solamente por costumbre, sino por un balance de actividad que consideran satisfactorio o porque creen que las alternativas de la oposición no son mejores. Pero por si acaso, el líder del PPdeG prefiere una vez más no romper las costumbres que le funcionan y apuesta para su fecha de investidura por la misma que el lehendakari Íñigo Urkullu, el 3 de septiembre, ayudado por la intención del titular de La Moncloa, Pedro Sánchez, de convocar para finales de este mes una conferencia de presidentes autonómicos. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Superstición? Sea como sea, parece que los dos territorios históricos caminarán una vez más de la mano durante la XI Legislatura y lo importante, más allá de conjunciones planetarias, es que los próximos cuatro años sirvan para superar las dificultades actuales y abrir una etapa de prosperidad. La suerte de ambos, en este caso, será la de todos.