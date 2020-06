Teletrabajo: prudencia y ‘cabeciña’

echa balones fuera el Gobierno de Pedro Sánchez a propósito del anteproyecto de ley que va a regular el teletrabajo. Dice la ministra portavoz que el asunto, controvertido desde el minuto uno, está en fase de borrador. Habló con palabras medidas María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros, para intentar desactivar la polémica. Lo cierto es que la patronal tiene la mosca detrás de la oreja –advierte Antonio Garamendi, su presidente, de las perniciosas consecuencias que acarrearía hacer “poco atractivo” este modelo laboral que llegó para quedarse–, y más después de las filtraciones que apuntan, por ejemplo, a que los empleados podrán negociar su horario cuando teletrabajen, o a que las empresas tendrán que pagar los gastos que ocasione la actividad desde casa. Entre las muchas cosas que la pandemia ha puesto patas arriba está justamente el teletrabajo, cuya incidencia en el mercado laboral español ha pasado de un modestísimo 5 % antes del coronavirus al 34 % tras el confinamiento por el estado de alarma. Ante este nuevo e inesperado escenario, el Ejecutivo de coalición mueve ficha para legislar con rapidez, mientras el patrón de patrones de la CEOE reclama mesura y alerta sobre riesgos tan indeseables como que se abra la puerta a que las compañías contraten fuera de España –citó concretamente a Portugal y Brasil– si se encuentran con un muro de condiciones imposibles de cumplir. Las reflexiones de Garamendi son sensatas y oportunas, y haría bien el Gobierno central en calibrar sin peligrosas alegrías los pros del teletrabajo, que los tiene, y los contras, que también. Lo resume, sin medias tintas, el líder de la patronal: “Nos ha venido muy bien en una coyuntura anómala, pero no es una situación ideal”. En otras palabras es esta una herramienta útil para conciliar y dar flexibilidad, pero puede convertir el modelo laboral en un pequeño gran infierno si se regula con planteamientos rígidos. Si se utiliza mal, o sea. Todo lo que se ha filtrado de lo que recoge el anteproyecto de ley tiene que ser negociado con los agentes sociales, sí o sí, desde la obligatoriedad de que las empresas asuman los costes “en su totalidad” hasta que el trabajo a distancia sea voluntario para el empleado. La revolución del modelo de relaciones laborales no puede ser unilateral, no puede de ninguna de las maneras pilotarla en solitario el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias. Por eso, aconsejamos negociar con sentido común y prudencia para que los beneficios del teletrabajo, indiscutibles, no degeneren en fiasco.