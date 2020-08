Toca preocuparse por las pensiones

no son culebrones veraniegos, ni mucho menos, los avisos reiterados sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en España. Ayer le tocó al Tribunal de Cuentas activar las alarmas: o el Pacto de Toledo se pone las pilas y acomete una reforma más urgente cada día que pasa, o los abismales desfases entre gastos e ingresos acabarán por hacer inviables las prestaciones. Tienen claro los expertos que el modelo está enfermo por un problema estructural de sostenibilidad financiera, y tenemos claro nosotros que la viabilidad será imposible si no se encuentra la manera de taponar la sangría, exacerbada entre 2016 y 2018, con el gasto medio anual por pensionista creciendo a un ritmo que se acerca al 20 %, mientras que el ingreso medio por cotizante retrocedió casi el 1,3 %. Así las cosas, el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social ha superado ya con holgura los 40.000 millones de euros, a falta de que lo confirme el informe de fiscalización, y todas las medidas adoptadas para contener el déficit galopante poco más son que parches, a todas luces insuficientes para solucionar la crisis del sistema. Ni los préstamos del Estado ni el fondo de reserva, practicamente agotado, sirven para despejar el futuro de los subsidios públicos. La sugerencia de que se financien con transferencias corrientes no es nueva: ya la apuntó el Tribunal de Cuentas en distintas ocasiones, se recoge en borradores del Pacto de Toledo y tiene el apoyo de los sindicatos. En este escenario en el que a perro flaco todo son pulgas, el auditor ha puesto su lupa sobre los préstamos del Estado a la Seguridad Social, miles de millones desde hace tres años, y de la Seguridad Social al Estado. Resulta que durante décadas las cotizaciones sociales se utilizaron para cubrir gastos que no le incumbían al instituto público. En concreto, el Tribunal de Cuentas fija la factura del periodo 1989-2013 en casi 104.000 millones y pide que se compense a la Seguridad Social, cuya deuda con el Estado es de 50.000 millones. El informe de fiscalización subraya que esta práctica irregular “ha causado un serio perjuicio al sistema”, y la identifica como “una de las causas fundamentales de la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez”. Parece indiscutible que la evolución demográfica, social y económica empuja al modelo español de pensiones hacia el colapso. Y parece de sentido común que el Pacto de Toledo no puede seguir mareando la perdiz con su cansina negociación. Debe reaccionar ya y consensuar una reforma imprescindible.