Un verano para salir del pozo en la capital gallega

REMONTADA Toca remar. La frase coloquial lo resume todo. En Santiago y en toda Galicia la crisis sanitaria ha supuesto un golpe importante desde el punto de vista económico para muchas familias y para casi todas las empresas. Eso lo sabemos, y desgraciadamente lo iremos comprobando todavía durante los próximos meses. Sin embargo debemos centrarnos en el futuro a corto y medio plazo. Desterrar de nuestro lado a esos que siempre tienen un problema para cada solución. Toca remar, decimos, y la travesía comienza este mismo verano. Probablemente la capital gallega tenga un plus de refuerzo respecto a otras ciudades. Está claro que el sector servicios, uno de los más afectados, es el predominante en Compostela. Pero contamos con una imponente imagen de marca consolidada durante muchos años, y hay dos factores que van a sumar decisivamente: el Camino de Santiago y el inminente Año Santo. No me digan que ni una cosa ni otra serán lo que estaba previsto que fueran. Esto no es un concurso de obviedades, que diría el televisivo doctor House. La Ruta ya ha empezado a despertar, y en redes sociales comienza a surgir en muchos la planificación de un viaje a través del Camino. Renacerá pronto, ya lo verán. Y con la ayuda del Xacobeo lo hará con mucha más fuerza. Es evidente que para que todo esto no falle hay que evitar rebrotes, y las medidas puestas en marcha ya por la Xunta ayudarán en ese cometido. Otro factor es la previsible ampliación de plazos en el Año Santo. Si el papa Francisco da su bendición se hará realidad hasta el 25 de julio de 2022. Aprovechemos todas las circunstancias positivas que tenemos y sumemos entre todos. El pánico no ayuda, la prevención sensata sí. Y con esa prudencia equilibrada es con la que hay que arrancar desde ya mismo.

Beatriz Castro. Periodista