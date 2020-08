USC, excelencia investigadora pese a la pandemia

calidad La institución académica compostelana acaba de demostrar que puede con todo, que las máquinas del saber no se paran nunca. Pese a la época de vacas flacas de la que aún no ha logrado salir del todo, derivada de la crisis económica surgida en 2008, y de que la actual pandemia del coronavirus ha supuesto un parón en muchas de sus actividades, todos sus miembros siguen al pie del cañón, trabajando. Capitaneada por su rector, Antonio López, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha logrado escalar posiciones en el prestigioso ranquin de Shanghái, el Academic Ranking of World Universities (ARWU), y en un solo año se coloca entre las 401-500 universidades del mundo. La apuesta por atraer y retener el talento formado en Galicia y por poner a la investigación donde se merece comienzan a dar sus frutos. Se lo merece.