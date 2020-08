Vista Alegre sigue ayudando a los que más lo necesitan

solidarios La asociación de vecinos Álvaro Cunqueiro, de Vista Alegre, sigue incansable realizando una labor impagable: ayudando a aquellos que más lo necesitan en estos momentos, o bien porque se han quedado sin trabajo o porque no consiguen llegar a fin de mes. Y es que aunque el confinamiento terminó, todavía son muchos los que no han podido recuperar su empleo o tienen un negocio que, debido a la situación actual, no da los beneficios de antes y ni siquiera pueden cubrir gastos. La entidad, presidida por David Ríos, reparte en estos momentos comida a 27 familias, de las que forman parten 94 personas, y además ha tramitados 31 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, están realizando gestiones para que ningún niño se quede sin un ordenador cuando comience el curso escolar. Todo un ejemplo a seguir.