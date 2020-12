PABLO CASADO ha declarado una auténtica boutade al decir que su partido representa hoy los auténticos socialdemócratas. El término socialdemocracia surgió en Francia durante la revolución de 1848 de la mano de Louis Blanc. La Revolución francesa había enseñado que la política podía transformar la existencia y que el Estado no debía limitarse a defender y administrar la sociedad, sino que debía configurarla y conducirla. A pesar de no haber un acuerdo claro en torno a las formas o los objetivos, quedó definida la idea de que el Estado es soberano y, por lo tanto, un campo de disputa, una relación de fuerzas antagónicas que luchan por la hegemonía para ostentar el poder. Esta tensión, este campo de disputa en torno al Estado, posibilita imaginar formas de intervención política constituyentes por las que los desfavorecidos reclamen el sentido común. En este marco, la socialdemocracia es una corriente política dentro del socialismo que defiende la transformación de la sociedad, lo que hoy acuñamos como cambio, desde la revolución democrática y no desde el conflicto.

El PSOE es el máximo referente de la socialdemocracia en nuestro país, mientras se abre un cierto debate en torno a si la socialdemocracia es, o no, una etiqueta del pasado. Hay que tener en cuenta que los significantes son siempre cuestionables, y la socialdemocracia en particular es un claro ejemplo de lo que Ernesto Laclau denominó como significantes vacíos. Por tanto, ser socialdemócrata no es sinónimo de buenismo y cursilería política, sino apostar por la constitución de un nuevo campo político alternativo a los que no quieren que nada cambie. La socialdemocracia representa el amplísimo espectro político de corte progresista, el espectro político antagonista con las políticas aplicadas en España por el Partido Popular.

Y, como decía Karl Marx, puede haber armonía entre los anhelos de la desaparecida clase media y las pauperizadas clases populares en torno a la exigencia de unas instituciones democrático-republicanas.