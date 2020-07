Álvarez de Toledo dice que la moderación no es un proyecto político y que el desafío del PP es de fondo, no de formas

MADRID. EP. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado este miércoles que la moderación no es un “proyecto político”, como no lo es la radicalicad, y ha recalcado que el “verdadero desafío” que tiene el Partido Popular “no es de formas sino de fondo” porque existe un “verdadero riesgo de un cambio de mayoría social en España”.

Así se ha pronunciado tras el Comité Ejecutivo Nacional del PP, después de que la victoria rotunda de Alberto Núñez Feijóo en Galicia con un tono moderado y con el foco puesto en la gestión haya resucitado de nuevo el debate interno sobre la moderación y la centralidad, premisas que han defendido estos días varios ‘barones’ territoriales y cargos del partido como pauta para llegar al Palacio de la Moncloa.

A su llegada a esta reunión, el propio Feijóo ha asegurado que con un PP “centrado” y “templado” el populismo puede quedar fuera del Congreso como ha ocurrido en el Parlamento de Galicia. Por su parte, el andaluz Juanma Moreno ha dicho que el PP debe tener “siempre un pie en el centro” y una amplia base social porque ésa es “la fórmula de éxito”. El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado después delante de sus ‘barones’ que “nadie” tiene que llevar al PP a la moderación: “Siempre hemos estado en ella”.

“¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE LA PALABRA MODERACIÓN?

Álvarez de Toledo, que también ha tomado la palabra en la reunión a puerta cerrada dentro del Comité Ejecutivo del PP, se ha preguntado “qué significa realmente la palabra moderación”. A su entender, la palabra moderación si se concreta en políticas tangibles podría ser por ejemplo “apoyar un Gobierno de concentración constitucionalista, apoyar los Presupuestos Generales del Estado o apoyar al Gobierno en tantos otros ámbitos”.

“ ¿Qué es lo que pasa con esa política? Para eso es imprescindible tener un interlocutor válido del otro lado, es decir, que el Gobierno socialista en este caso estuviera dispuesto a esos acuerdos profundamente, no solamente con eslóganes. El gran problema que tenemos en España es que esa gran coalición ya se ha hecho, es una gran coalición de la izquierda con el nacionalismo más radical. Existe un Gobierno de concentración, pero es un Gobierno de concentración anticonstitucionalista, lo cual evidentemente estrecha el margen de maniobra”, ha advertido.

Álvarez de Toledo ha afirmado que “la moderación no es un proyecto político como no es la radicalidad un proyecto político”. “Insultar o dejar de insultar no forma parte de un proyecto político es una cuestión de buena educación. En la política no se insulta y punto, no lanzamos exabruptos, ¿no?. Se pueden denunciar hechos, a veces de manera firme y clara, y que eso suene duro, pero eso son hechos que se denuncian, eso no es radicalidad”, ha declarado, respondiendo de forma velada a las declaraciones de Feijóo, quien esta mañana en una entrevista radiofónica ha dicho que Álvarez de Toledo es una “figura necesaria en el PP” pero ha rechazado la descalificación que a veces hay en el Congreso.

“EL VERDADERO DESAFÍO DEL PP

Álvarez de Toledo ha señalado que ha sido un Comité Ejecutivo “interesante” porque han podido “tomar la palabra “con toda libertad, como siempre”, y explicar cómo ve cada uno la situación del partido y sobre todo el futuro. “Y yo he podido decir algo que para mí es importante. Yo creo que el verdadero desafío que tiene el PP no es de formas sino de fondo. Creo que existe un verdadero riesgo de un cambio de mayoría social en España”, ha manifestado.

En este sentido, la dirigente del PP ha señalado que eso se ve en “la normalización de un partido político que no condena el asesinato, por ejemplo, ni los ataques a la Monarquía, que es la cúspide de nuestro sistema constitucional, nada menos que desde la sala de prensa de La Moncloa”, así como en el hecho de que “una nueva generación de jóvenes electores votantes no sepan ni quién es Miguel Ángel Blanco”.

De la misma manera, Álvarez de Toledo ha dicho que eso también se ve en “la legitimación prácticamente cotidiana del desacato a la ley por parte, por ejemplo, del presidente de la Generalidad de Cataluña” o “en la erosión de los valores comunes”.

“Y ante ese riesgo de un cambio de mayoría social a peor, hacía una mayoría social que dificultaría el avance de los valores importantes para los españoles: la prosperidad, la libertad y la igualdad, hace falta articular un gran proyecto político alternativo. Y ese proyecto político pasa, por una parte, por la denuncia de lo que está haciendo el Gobierno, y en otra parte por articular ideas nuevas. Ideas nuevas en torno a un proyecto político, económico y también cultural”, ha manifestado.

“LOS ATAQUES” A LA MONARQUIA, UN ATAQUE AL SISTEMA

Al ser preguntada por el Rey emérito, tras las informaciones que se están publicando sobre su fortuna oculta en paraísos fiscales, Álvarez de Toledo ha indicado que “la ley es igual para todos” y, de la misma manera, “la presunción de inocencia”. Eso sí, ha dicho que “todos los ataques a la institución de la Monarquía son en realidad un ataque a sistema constitucional y democrático nacido en 1978”.

“Cuando eso se hace desde la propia sala de prensa de La Moncloa o desde el propio partido coaligado con el Gobierno eso pasa a ser de una gravedad extraordinaria”, ha afirmado, para añadir que Pablo Casado ha confirmado ante el Comité Ejecutivo que el PP estará “firme en la defensa de la institución monárquica” porque eso es “estar firme en la defensa de las libertades y los derechos adquiridos por los españoles en 1978”.