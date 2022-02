Apoya el arzobispado de Madrid la investigación de abusos por religiosos

Madrid. El Arzobispado de Madrid publicó ayer un vídeo con el que pretende desmentir “falsas creencias” sobre los abusos sexuales a menores por parte de religiosos, en el que además insta a denunciar estos casos y apoya la investigación porque las víctimas “necesitan sanar sus heridas”.

“La denuncia ayuda”, “Un solo de caso de abusos ya son demasiados”, “La víctima no es culpable” o “El dolor de las víctimas no prescribe”, son algunos de los mensajes que recoge el vídeo difundido por la Archidiócesis de Madrid, que dirige el cardenal arzobispo Carlos Osoro, en el marco de su Proyecto Repara de atención a víctimas de abusos.

El vídeo se difunde tres semanas después de anunciar que dicho proyecto atendió en 2021 a 103 víctimas de abusos, y en él los miembros del equipo de Repara recogieron algunas de las afirmaciones más escuchadas al abordar este drama con el objeto de “desmontarlas”.

Esta postura se suma a la del arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, quien el pasado viernes aseguró que las propuestas para crear comisiones de investigación en el seno del Congreso y en el Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales es “bien recibida” por parte de la Iglesia, en el marco de su “colaboración leal” con el Estado.

Según el Arzobispado de Madrid, “los prejuicios de la sociedad y la estigmatización de las víctimas obstaculizan las actuaciones que son necesarias y urgentes”, por lo que “para dejar atrás las falsas creencias se requiere una información veraz, comunicación y transparencia”.

Así, para los que sostienen que la denuncia daña a la Iglesia, Repara les recuerda que, “en realidad, las denuncias por posibles abusos ayudan a afrontar y prevenir que se produzcan este tipo de situaciones”, y lamenta que “lo que realmente le perjudica es el silenciamiento y la desconfianza respecto de las víctimas”.

Frente a quienes defienden que “en la actualidad ya no hay casos de abusos en la Iglesia, reconoce que el hecho de que no haya denuncias no significa que no haya casos”, y remarca que “los casos del pasado son casos del presente, sobre todo cuando la herida de las víctima sigue abierta y aunque quien abusó haya fallecido”.

El proyecto de la diócesis de Madrid también critica las justificaciones de que los abusos se producen también en otros entornos y de que en la Iglesia “el porcentaje es mínimo”.

Aunque “los abusos se producen mayoritariamente en el seno familiar”, cuando estos “se dan en la Iglesia es todavía más grave y más escandaloso porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética”, añade el vídeo.

“No creer a las víctimas implica doble dolor”, según una de las conclusiones fruto del trabajo diario con las víctimas, que lo que necesitan es “sanar sus heridas” enormemente profundas. efe